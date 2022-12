La Commune de Courcelles n’éteindra pas l’éclairage public sur son territoire pour des raisons de sécurité

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour contrer les effets de la crise énergétique et diminuer l’impact de l’envolée des prix de l’électricité sur leur budget, ORES a proposé à chacune de ses communes associées de couper l’éclairage des voiries communales du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023, entre minuit et 5h du matin. Avec pour effets une diminution de 7 % du temps d’éclairage, 23.300 MWh de consommation en moins et 12 millions d’euros d’économies financières estimées au total.

Beaucoup de communes y ont adhéré sans restriction, d’autres moyennant le maintien de l’éclairage dans certaines zones particulièrement fréquentées la nuit ou accidentogènes. Enfin, Jurbise avait été l’une des premières communes à ne pas rentrer dans le rang.

Courcelles l’a désormais rejointe dans cette position.