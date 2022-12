Face à la crise de l’énergie, elle implante un distributeur de plats préparés italiens à Hannut: «On veut compenser nos pertes»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’histoire des Liotta, c’est celle d’une famille profondément attachée à ses racines italiennes. Depuis toujours, les deux sœurs Tiziana et Giusepina ont a cœur de partager leurs propres recettes au sein de leur restaurant respectif... ce qui semble leur réussir. « Ma sœur tient une pizzeria à Bois-de-Villers et je suis aux commandes de Da Piero à Jodoigne depuis 14 ans », nous apprend Tiziana.

« Honnêtement, ça devient difficile de payer les factures. On a dû réduire le personnel et restreindre les heures d’ouverture, du moins sur place. On est toujours ouverts six jours par semaine mais on ne sert plus à table que le samedi », déplore-t-elle.

**** ******* ** ****** ******** ** ********* *** ** ********* ** ********** ** ************ ** ***** ******** *** **************** ****** ** ****** *** *** ** ****** *** ****** ** ********* ** *** ** ******* ******* ******* *** **** **** ******* ** ***** ** *** ******** ****** ****** ** ** *** * **************** *************** ** ****** **** ******** ****** ******** ****** ********* ** *** ****** **** ** **** ** ** ***** ****** ** **** ********* *** *************** ******** *********

Lire aussi Lancement des festivités pour la Plaza d’hiver sur la Grand-Place de Hannut : « Chaque année, c’est différent » (vidéo)

*** **** **************

********* ** ****** ***** ** ********* ********** ****** ****** ** ***** ********* *********** **** ********** ****** ** ************** ** * ************ ** ************ ** ****** **** *** ******** **** ***** ** ****** ********** ** ******** ** **** *** ************ ** ****** **************** ****** **

**** *** **** ********************* ********** **** ***** **** ******* ** ********* *** **** **** ** * ***** **** ** ******* ** ** ***** ************* ******* * ***** **** *** ******* ** ***** ** ** ************ *** *********** ** ****** ***** *** ***** ** ** *** ** ** ******** *** ******** ** ********** ********** **** * ********* *** **** ** ******* **************

Lire aussi Près de 9.000 personnes pour la première journée du Marché de Noël de Hannut : « On a explosé tous nos chiffres »

** ************ *** ************* ****** ** ***** ************ ** ** ***** ** ****** ******* ** ****** **** ** ********* *****