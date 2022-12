Zlatko Dalic avant Argentine – Croatie: «Ce sera un match de Coupe du monde fantastique»

« Être dans le top 4 mondial deux fois de suite, c’est exceptionnel pour la Croatie », a assuré Zlatko Dalic, le sélectionneur croate, lundi en conférence de presse à la veille de la demi-finale du Mondial 2022 contre l’Argentine mardi.

Pour sa 6e participation à une Coupe du monde, la Croatie va déjà disputer sa troisième demi-finale. En 1998, l’équipe au damier avait été battue par la France et s’était imposée contre l’Angleterre en 2018 avant de perdre contre la France en finale.

« Nous en voulons plus. Nous allons affronter une très grande équipe. Nous avons analysé l’Argentine et nous savons qu’ils voudront prendre le jeu à leur compte. J’ai confiance en mes joueurs qui ont montré de la force et du caractère depuis le début du tournoi. »

Que ce soit durant ce Mondial qatari, à l’Euro en 2021 ou lors du Mondial 2018, tous les matches à élimination directe de la Croatie se sont joués en prolongation, à l’exception de la finale contre la France en 2018. Cette année, les Croates ont éliminé le Japon et le Brésil aux tirs au but.

« Certes, nous avons joué deux prolongations de suite mais on ne pense pas à la fatigue quand on joue une demi-finale de Coupe du monde. Nous allons donner le maximum comme nous l’avons fait lors de chaque match et je peux vous assurer que tout le monde est prêt. »

Face aux Argentins, les Croates voudront certainement s’inspirer de 2018 et leur victoire 3-0 face à l’Albiceleste en phase de poules. « Le contexte du match est très différent. En 2018, c’était un match de groupe, cette année, il y a un ticket pour la finale en jeu. Ce sera un match fantastique pour les deux pays. Je m’attends à une prestation solide et dynamique de la part des deux équipes », a conclu Dalic.