Le collège communal de Quévy ne veut plus entendre parler d’éoliennes: «Au besoin, nous introduirons tous les recours possibles pour défendre notre commune!»

Six nouvelles éoliennes à Quévy ? C’est non. Le collège communal a remis un avis défavorable au projet Storm, qui vise à implanter six nouvelles éoliennes à Quévy.

La semaine passée déjà, le collège communal avait refusé l’installation d’un mât de mesure de Luminus. « Luminus voulait l’installer entre Givry et Havay, là où il y a déjà des éoliennes. Mais nous voulons limiter les projets à cet endroit », expliquait Florence Lecompte, bourgmestre de Quévy.