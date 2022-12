Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La Croatie est, au minimum, demi-finaliste d’une Coupe du monde pour la troisième fois de son histoire (après 1998 et 2018). « Ce qui rend son parcours d’autant plus incroyable cette fois-ci, c’est qu’elle n’a pas un attaquant du top », insiste l’ancien défenseur Slaven Bilic (44 caps et demi-finaliste en 1998). Au Qatar, ils sont quatre mais pas un seul ne s’érige comme un ténor des rectangles. Andrej Kramaric (31 ans) est ainsi l’avant-centre titulaire alors que le joueur de Hoffenheim (3 buts en 15 matches cette saison) n’est pas un pur « 9 », lui préfère jouer en soutien de l’attaquant de pointe ou sur un flanc. Pour autant, il est, avec 22 goals (en 77 caps), le sixième meilleur buteur de l’histoire de la sélection au damier, juste derrière… Luka Modric (23 en 160 rencontres).

de videos

Kramaric est d’ailleurs le meilleur buteur des Croates dans ce Mondial qatari avec deux réalisations, toutes deux plantées face au Canada (4-1) lors de leur seule victoire. Le reste : 0-0 face au Maroc et à la Belgique, 1-1 et qualification aux tirs au but contre le Japon et le Brésil. Les Canucks ont donc été la seule nation à leur concéder plus d’un goal.