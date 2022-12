Marcel Simonis, l’ancien chef de la police Vesdre, touche son salaire plein alors qu’il ne travaille plus depuis sept ans: il toucherait environ 4.500€ net par mois!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un des clichés qui revient systématiquement lorsqu’on parle des fonctionnaires, c’est qu’ils ne bossent pas énormément. Dans bien des cas, c’est totalement faux. En revanche, il existe l’une ou l’autre situation qui sont totalement aberrantes. C’est le cas à Verviers, Pepinster et Dison où l’ancien chef de la police ne travaille plus depuis 7 ans. Or, il touche toujours l’intégralité de son salaire !