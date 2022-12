Cindy crée des portes pour recevoir la petite souris à Donceel: «Perdre ses dents de lait n’a jamais été aussi amusant!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Perdre ses premières dents, ça fait toujours peur. Cette angoisse, tout le monde l’a vécue en étant plus jeune. Cindy Franz ne fait pas exception. «Lorsque j’ai perdu ma première dent, j’étais paniquée à l’idée qu’une souris, que j’imaginais plutôt comme un énorme rat aux yeux rouges, entre dans ma chambre pendant la nuit. J’ai toujours trouvé cette légende un peu particulière. Je l’aimais et à la fois quelque chose me dérangeait», nous raconte la Donceeloise.

Cindy a lancé son activité en octobre. - C.F.