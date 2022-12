Un phénomène de débaptisation qui n’épargne pas Namur: «Je n’en voudrais jamais à quelqu’un qui souhaite quitter l’institution catholique»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Bruno Dekrem est un prêtre de Namur qui réside à Erpent. Il est connu dans le coin et est apprécié autant qu’il est souriant. Il n’a jamais été confronté au phénomène de débaptisation : « Je fonctionne encore avec des registres écrits à la main et je n’ai à aucun moment du enlever un nom ou quoi que ce soit. » Si Bruno Dekrem n’a jamais dû prendre son stylo pour barrer un adepte de son registre, c’est parce que depuis quelque temps, il est possible de faire une demande de débaptisation par internet. Les Prêtres sont rarement mis au courant de cet acte. Mais si le cas venait à se présenter, le prêtre d’Erpent sait ce qu’il ferait.