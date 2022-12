Le caniparc de Soignies est désormais accessible: vous pouvez lâcher les chiens, à condition qu’ils ne soient pas agressifs

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Deux ans après avoir été plébiscité dans le cadre d’un projet de financement participatif, le parc canin, à Soignies, est désormais une réalité.

Il reste encore quelques bancs, poubelles et des panneaux à installer, mais il est déjà clôturé et accessible depuis quelques jours, au Chemin de l’Île du Diable, dans le zoning de Soignies. Le « caniparc » sera inauguré début 2023, quand tout le mobilier manquant sera installé et que le règlement sera affiché.