Dépenses du parlement wallon: le PTB estime que la démission de Jean-Claude Marcourt «est bien le minimum»

« La démission de Jean-Claude Marcourt était bien le minimum vu le trip à Dubaï à 20.000 euros. Mais le reste du Bureau qui a laissé faire et qui a laissé déraper les dépenses du parlement wallon dans des chantiers qui se comptent en dizaines de millions d’euros doit aussi démissionner », a réagi lundi soir, sur Twitter, le chef de groupe du PTB au parlement wallon, Germain Mugemangango.

Plus tôt dans la soirée, le président du parlement wallon et de son bureau, le socialiste Jean-Claude Marcourt, s’est dit prêt à faire un pas de côté pour rendre possible une démission collective du Bureau.