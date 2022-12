Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky propose un «sommet de la paix mondiale» et demande plus d’armes au G7

« L’Ukraine a besoin de chars modernes », « de l’artillerie, des canons et des obus », ainsi que « des missiles à longue portée », a listé M. Zelensky au G7 réuni en visio-conférence, selon des propos rapportés par la présidence ukrainienne.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté lundi les pays du G7 à fournir plus d’armes et d’équipements militaires à l’Ukraine, après près de neuf mois d’invasion russe de son pays.

« La terreur contre nos centrales électriques nous a amenés à utiliser plus de gaz que prévu. Et c’est pourquoi nous avons besoin d’un soutien supplémentaire, cet hiver. Nous parlons d’un volume d’environ deux milliards de mètres cubes de gaz qui doit être acheté en plus », a-t-il déclaré lors d’un discours en visioconférence.