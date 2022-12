La Croix-Rouge est inquiète face à la vague de froid: 120 Verviétois ont déjà demandé de l’aide au bar à soupe

Lundi, la Croix-Rouge a exprimé par communiqué son inquiétude alors qu’une vague de froid polaire s’est installée sur le pays, frappant durement les personnes sans-abri ou en difficulté. Les besoins sont par ailleurs criants en Wallonie. À Verviers, depuis le mois passé, 120 personnes différentes ont déjà demandé de l’aide au bar à soupe. « Cela représente une hausse de 10% », explique André Rouffart, président de la Croix-Rouge locale.

La Croix-Rouge tire la sonnette d’alarme

À Liège, la Croix Rouge a décidé d’ouvrir l’accueil de jour une heure plus tôt cette semaine. Face à la vague de froid intense, qui augmente les besoins des personnes les plus précaires, la Croix Rouge de Belgique tire la sonnette d’alarme. « Les stocks de couverture et de sacs de couchage sont quasiment épuisés. » Sans compter le nombre de personnes sans-abri qui a nettement augmenté. À Liège par exemple, on dénombre 422 adultes et 78 enfants sans-abri.