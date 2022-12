Scandale au Parlement wallon: des salaires de 10.000 et 9.000 euros nets par mois pour Jean-Claude Marcourt et le greffier Frédéric Janssens!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ces personnalités ont-elles perdu toute notion de l’argent ? On sait en tout cas que l’un comme l’autre gagnent très bien leur vie. Ils endossent de grosses responsabilités et il s’agit aussi d’empêcher toute tentative de corruption.

> Combien gagne Jean-Claude Marcourt ? Sur base du dernier règlement du parlement wallon, Jean Faniel, directeur du Crisp, a fait le calcul pour nous. Comme président du parlement wallon, Jean-Claude Marcourt gagne environ 10.350 € net par mois. C’est plus qu’un simple député wallon dont le salaire net est de 7.300 € par mois et à peine moins qu’un ministre. Un ministre wallon ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles gagne environ 11.500 € net mensuel. En Wallonie, plus aucune rémunération (quelle que soit la fonction) ne peut dépasser 265.000 € brut par an.