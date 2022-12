Nouvelle grève des trains au Royaume-Uni sur fond de grogne croissante: de nombreux secteurs impactés

Selon le syndicat RMT, 40.000 de ses membres qui travaillent sur le réseau ferré Network Rail et 14 compagnies de train se joindront au mouvement, prévu mardi et mercredi, vendredi et samedi, ainsi que quatre jours en janvier.

Des agents de sécurité d’Eurostar aux agents de la police aux frontières qui contrôlent les passeports dans les aéroports – contraignant le gouvernement à prévoir de déployer des militaires pour effectuer les contrôles – les transports sont particulièrement concernés par les mouvements sociaux en cette fin d’année.