Crise de l’énergie: les prix de l’électricité s’envolent à nouveau, ils sont deux fois plus élevés qu’en novembre!

Pourquoi cette nouvelle flambée ? À cause du froid, qualifié de « tempête hivernale parfaite » qui s’abat actuellement non seulement sur la Belgique mais bien sur l’ensemble de l’Europe occidentale. En Écosse, les températures sont descendues jusqu’à moins 15 la nuit de dimanche à lundi et une grande partie du Royaume-Uni claque des dents sous la neige. Et si le froid fait grimper la consommation d’électricité partout, c’est particulièrement vrai outre Manche où les maisons, généralement mal isolées, sont chauffées à l’électricité. C’est vrai aussi en France où l’on se chauffe aussi beaucoup à l’électricité…