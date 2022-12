Vent de panique en Argentine: certains médias évoquent une possible suspension de Messi pour le match contre la Croatie

La « commission disciplinaire de la FIFA a ouvert une procédure contre la Fédération argentine pour violation potentielle des articles 12 (mauvais comportements de joueurs et d’officiels) et 16 (ordre et sécurité du match) », a précisé la fédération internationale de football dans un communiqué. L’instance a indiqué faire la même chose contre la Fédération néerlandaise, également pour violation potentielle de l’article 12 de son règlement.

19 cartons jaunes

À plusieurs reprises, plusieurs joueurs de chacune des deux équipes ont failli en venir aux mains et ont dû être séparés. La rencontre a en effet été tendue, l’arbitre espagnol de la rencontre, M. Mateu Lahoz, distribuant un total de 19 cartons jaunes, 10 pour l’Argentine et 9 pour les Pays-Bas, sans oublier 1 rouge pour le Néerlandais Denzel Dumfries lors de la séance de tirs au but.

Dans le temps additionnel de la première période, il avait averti Wout Weghorst qui était encore sur le banc des remplaçants. Les coachs argentins Walter Samuel (T2) et Lionel Scaloni (T1) ont également été avertis. La séance de tirs au but a donc été tendue. Dès le penalty décisif, inscrit par Lautaro Martinez, les Argentins se sont précipités sur leur buteur, tout en chambrant ouvertement les Néerlandais regroupés dans le rond central.

Les critiques de Messi

« On ne peut pas mettre un arbitre comme ça pour un match d’une telle envergure », a fustigé Lionel Messi. « L’arbitre n’a pas été à la hauteur. LesNéerlandais ont égalisé à 2-2 après une faute inexistante. C’est la continuation d’un jugement généralement mauvais. Je ne veux pas parler des arbitres parce que la FIFA peut sanctionner, mais nous avions peur avant le match parce que nous savions ce qui allait arriver ».

Ces mots ont été repris par tous les médias. Si bien que certains médias argentins ont craint une suspension de « La Pulga » pour la demi-finale face à la Croatie. Cela n’est pas d’actualité. Enfin, pour l’instant…