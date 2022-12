Guerre en Ukraine: ses stocks amenuisés, la Russie semble utiliser des bombes périmées

Les stocks de munitions modernes de Moscou « s’amenuisent rapidement » et risquent de ne durer que jusqu’à début 2023 si les forces russes continuent de bombarder l’Ukraine au rythme actuel, a déclaré à la presse ce haut responsable ayant requis l’anonymat.

C’est « probablement ce qui les force à utiliser des bombes que nous considérerions comme périmées », a-t-il ajouté. « En d’autres termes, on charge la bombe et on croise les doigts en espérant qu’elle va partir, ou qu’elle va exploser à l’atterrissage. »