Ville de Bruxelles: le conseil communal vise la neutralité carbone des édifices publics de la Ville d’ici 2040

Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a adopté lundi soir à l’unanimité un nouveau plan climat visant une réduction de 55 % les émissions de gaz à effet de serre en 2030, et la neutralité carbone en 2050 pour le territoire de la commune centrale de la capitale. Dans l’opposition, le MR et le PTB se sont abstenus.

Cet objectif de neutralité carbone énergétique est même ramené à 2040 pour les bâtiments publics.

400 actions Le Plan Climat comprend plus d’une centaine d’objectifs stratégiques, lesquels se déclinent en près de 400 actions. Il répond aux objectifs régionaux et est à la croisée d’autres plans et stratégies, adoptés dans diverses thématiques au niveau communal et régional. Il engage de manière contraignante l’ensemble du collège des bourgmestre et échevins ainsi que des départements de la Ville de Bruxelles.

Le plan se décline en 10 chapitres thématiques : énergie ; espace public et mobilité ; déchets et ressources ; eau ; alimentation durable ; espaces verts et biodiversité ; évènements, culture, sport et tourisme ; économie ; jeunesse ; transformation de l’administration. Des objectifs clairs Pour chacune des thématiques, le Plan définit une vision à 2050 et des objectifs stratégiques à 2030. Partout où c’était possible de le faire, la Ville de Bruxelles a fixé des objectifs quantifiés et mesurables. Il propose à l’ensemble des autres acteurs du territoire (entreprises, associations, habitants) d’y contribuer de façon participative. Le Plan d’actions qui complète ce plan stratégique confirme les actions que la Ville mène déjà, issues notamment de l’agenda 21 et du premier Plan Climat, en les intensifiant. Il étend les domaines d’intervention de la Ville ainsi que les types de leviers.