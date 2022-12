Calendrier de l'Avent - mardi 13 décembre - Forestia

LE PARC ANIMALIER vous invite à découvrir plus de 300 animaux de nos climats en semi-liberté répartis en une trentaine d’espèces.

Et le parc aventure qui propose 11 parcours dans les arbres et deux tyroliennes géantes dont une de 120 mètres.

Le parc aventure est déjà accessible dès 2 ans, adapté aux sportifs et non sportifs. Sans oublier la grande plaine de jeux, le Forest’bar (resto-bar au coeur de la forêt) et le

Forest’shop (chouette boutique sur le thème de la nature et des animaux).

NOUVEAU : un bar à glaces (belges et locales) et bientôt des logements au cœur de la forêt !

Nous vous offrons 3 x 4 entrées pour profiter du parc.

Pour tenter votre chance, envoyez le code FORESTIA au 6010 suivi de vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse e-mail, adresse postale)