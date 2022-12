Hubert, un agriculteur belge de 84 ans, fait une macabre découverte dans son champ: «Un détecteur de métaux et une pelle se trouvaient à côté de lui»

« Je voulais vérifier un poteau dans mon champ ce matin, mais j’ai vu quelque chose au loin », relate Hubert à nos confrères du Nieuwsblad. En effet, l’agriculteur de 84 ans a fait une découverte à laquelle il ne s’attendait pas dans son champ à Tongres.

Alors qu’il pensait à un chien ou un morceau de plastique, il est tombé sur un sac à dos. Plus loin, c’est le corps d’un homme qu’il a découvert. « À environ six mètres de l’homme se trouvaient un détecteur de métaux et une pelle enfoncés dans le sol », se souvient-il.