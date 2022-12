Procès des attentats à Bruxelles: après deux heures de suspension, fin de la lecture de l’acte d’accusation

La lecture de l’acte d’accusation avait débuté mardi dernier et s’est donc étendue sur cinq journées d’audience, parfois marquées par des incidents en ralentissant la lecture. C’est ce qu’il s’est (encore) passé mardi matin.

Bilal El Makhoukhi et Salah Abdeslam ont en effet refusé de se présenter mardi matin devant la cour d’assises de Bruxelles. Un procès-verbal a été rédigé à la suite de leur refus, qui a été lu juste avant la suspension d’audience pour le temps de midi. On y apprend que Salah Abdeslam a directement refusé de se présenter devant la cour et n’a jamais quitté sa cellule. Bilal El Makhoukhi est, quant à lui, sorti de sa cellule mais au moment de se présenter au local de fouille, il a annoncé son intention de ne pas se rendre au Justitia.