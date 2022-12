Procès des attentats à Bruxelles: Salah Abdeslam et Bilal El Makhoukhi absents mardi matin, l’audience suspendue

La présidente de la cour d’assises a finalement suspendu l’audience vers 09h50, Bilal El Makhoukhi n’étant pas représenté par un avocat. Me Nicolas Cohen a en effet souhaité prendre la parole pour expliquer qu’il n’avait pas pu s’entretenir avec l’accusé et qu’il ignorait donc les raisons de son absence, et que ce faisant il refusait de le représenter s’il n’avait pas de mandat de la part de son client. Mais Laurence Massart l’a directement interrompu, ne le laissant pas aller au terme de son propos, et a demandé l’intervention du bâtonnier. Une démarche qui pourrait mener à la désignation d’un autre avocat pour représenter Bilal El Makhoukhi.