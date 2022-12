Tout semblait normal, et pourtant: Mark a vu son compte se vider de 11.000 euros, «j’ai contacté Belfius mais c’était déjà trop tard…»

Mark, originaire de Lommel, était bien loin de penser être victime d’une telle arnaque quand il a voulu aider son beau-père à acheter sur internet une vieille horloge. « Il avait repéré sur le marketplace de Facebook une vieille horloge qui lui plaisait », confie-t-il au Belang van Limburg. « On est rapidement entré en contact avec le vendeur et on a négocié un prix de 100 euros ».

« J’ai proposé de payer moi-même l’horloge et j’ai reçu une adresse pour le paiement », poursuit-il. « C’était tout ce qui était de plus normal. J’ai été redirigé vers un site de paiement en ligne. J’ai examiné la page et tout semblait normal : le néerlandais était impeccable, les coordonnées étaient normales… Mais au moment du paiement, on m’a demandé ma date de naissance et j’ai trouvé ça suspect. J’ai appelé Belfius qui m’a conseillé de directement arrêter. Mais apparemment, c’était déjà trop tard ».