Bonne nouvelle avec les péages en France: finies les barrières de péage, un gros changement a été annoncé

On connaissait le télépéage pour éviter les files sur la route des vacances. Une nouvelle étape a été franchie sur l’autoroute A79 sur un tronçon de 88 km entre Digoin en Saône-et-Loire et Sazaret dans l’Allier. Surnommé la Bourbonnaise, cet axe routier n’est pas le plus connu des Belges. Il se trouve entre Montluçon et Mâcon. Cette route est néanmoins très empruntée car elle permet de gagner la côte Atlantique depuis les frontières allemande, suisse et italienne.

Afin de réduire les ralentissements et les bouchons, les traditionnelles barrières de péage sont remplacées par des portiques munis de caméras à reconnaissance de plaques. Ces engins sont capables d’évaluer le nombre d’essieux pour distinguer une simple voiture d’un camion afin d’appliquer la tarification adéquate. Il ne faut pas ralentir en passant en dessous. Sur sa page web, le site officiel de l’administration française précise bien que ces caméras ANPR ne relèvent pas la vitesse des véhicules. En Belgique, les ANPR sont utilisées pour les radars tronçons.

Voici ce que pous paierez pour couvrir ces 88 km.