Coupe de Brabant: une demie 100% bruxelloise, l’autre 100% brabançonne

Le CP Brabant a dévoilé, ce mardi matin, le tirage au sort effectué pour les demi-finales de la Coupe de Brabant. Deux belles affiches seront ainsi au menu avec… deux derbies.

Ainsi, on verra un véritable choc entre Perwez et Genappe, deux formations qui luttent également pour le titre en P1, et un autre entre l’AFC Evere et Auderghem, l’un se battant pour son maintien parmi l’élite, l’autre jouant la tête en P2B.

Ces deux rencontres se joueront le dimanche 19 février à 15h.