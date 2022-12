Terrible nouvelle pour Noël: il est contraint de fermer son emblématique brasserie, «j’ai frappé fort le mur et maintenant je dois nettoyer mon sang»

En effet, lors de sa reprise en septembre 2019, le bâtiment de la brasserie est resté vide durant de nombreuses années. Une situation liée à un contentieux entre la Ville, propriétaire du bâtiment, et le groupe Brouwerij Haacht à propos des travaux de rénovation qui devenaient nécessaires. Ayant anciennement dirigé la brasserie entre 1993 et 2000, Noël avait souhaité revenir pour sauver l’institution. Comment ? En proposant une cuisine classique aux accents flamands.

« Les investissements ont dépassé notre budget parce que le bâtiment ne nous permettait pas de tout faire comme nous le voulions » déplore le chef auprès du Nieuwsblad . « Puis les confinements et la crise énergétique ont suivi. Ajoutez à cela le fait qu’il est très difficile de trouver du personnel ».

En outre, le chef a également observé une tendance chez les clients, qui dépensent moins en ces temps difficiles. « Quand je travaillais au Franklin, j’avais des clients qui venaient tous les vendredis, mais on ne les voit plus. Nous disposons également de deux salles de réunion entièrement équipées, mais qui ne sont pas utilisées vu que tout se fait par Teams ».

« J’ai frappé fort le mur avec ma tasse et maintenant je dois nettoyer mon sang », a conclu le chef. « Je dois aller au tribunal de commerce et je sais déjà que cela va me coûter beaucoup d’argent ».