Patrick Sébastien accuse: «Mon cancer est lié à mon éviction de France 2»

C’est arrivé après une série de contrecoups : séparation, cancer et exclusion de la télévision. Écrire est un formidable exutoire et l’exutoire n’est utile que s’il est généreux. J’ai bientôt 70 ans et, malgré les douleurs vécues, comme la perte d’un enfant, je suis toujours debout et optimiste. Je me bats contre moi et les victoires sur soi sont les plus belles. Mon bonheur à moi est d’apporter du bonheur aux autres. Pour recevoir, il faut d’abord donner mais ce n’est pas évident à faire comprendre aux gens.

Je vais très bien. Ça a été un coup de chance. Par hasard, lors d’un contrôle, les médecins ont trouvé une tumeur sur le rein. Ils l’ont enlevée. Je n’ai pas eu à faire de chimiothérapie. Il faut accepter l’inéluctable. Je pense que tout est écrit. Le chemin est tracé. Ce cancer-là était écrit sur ma route. Il m’a permis d’écrire ce livre. C’est aussi pour ça que je ne me prive pas beaucoup. Lorsque les débordements dépassent le plaisir, je m’arrête. J’ai arrêté l’alcool parce que j’étais à un litre et demi de whisky par jour. Je n’étais pas bien donc j’ai arrêté. Par contre, je continue la cigarette. Je fume deux paquets par jour. Les gens me disent qu’il faut que j’arrête, mais sur les 100 personnes qui m’ont dit d’arrêter, j’en ai 80 qui sont mortes d’autres choses.

Vous liez votre cancer à votre éviction de France 2 ?

Évidemment. J’avais déjà eu un cancer de la peau après la mort de ma mère. La manière dont j’ai été viré est dégueulasse. J’ai 50 ans de métier. J’ai tout connu. Les derniers dirigeants du service public sont les personnes les plus abjectes que j’ai rencontrées de toute ma carrière. On a tout fait pour me démolir. Ils m’ont traité comme les pervers narcissiques traitent les nanas… Ces enculés qui écrasent les gens, qui leur font comprendre qu’ils ne valent plus rien… C’est ce qu’ils m’ont fait ! Physiquement, je savais que ça allait déclencher un truc. Le stress déclenche des maladies. Ils ne sont pas responsables de mon cancer mais c’est lié. J’aurais adoré être une femme mais le jour où j’ai rencontré Delphine Ernotte, la directrice de France Télé, ça m’a définitivement consolé d’être un homme.

La télé, c’est définitivement terminé ?

Malheureusement, la page est tournée parce que j’ai affaire à des gens qui ne m’aiment pas. Je suis totalement interdit sur toutes les chaînes de France Télévisions. Un assassin peut passer sur le service public mais pas moi. J’ai des potes qui veulent m’inviter dans leurs émissions mais ils ne le peuvent pas car ils ont reçu des ordres de la direction. Mais ce n’est pas grave. Je sais que mes émissions manquent à des gens mais revenir en télé ne m’intéresserait que si je pouvais le faire dans les mêmes conditions qu’avant. Ce n’est pas possible. Aujourd’hui, les chaînes doivent gagner un maximum d’argent et en dépenser un minimum.

Vous regardez encore la télévision ?

Je regarde beaucoup le sport en direct. J’apprécie aussi les séries étrangères. Je suis sur Netflix comme la plupart des gens qui se désintéressent de la télé parce que c’est devenu autre chose. J’ai eu la chance de participer à une télé où il n’y avait pas d’ayatollah. Avant, tu proposais un projet, on te mettait à l’antenne et les gens jugeaient. Aujourd’hui, il y a 14 mecs frustrés dans des bureaux qui disent non. Moi, j’ai fait de la télé pour ceux qui la regardaient. Ces gens-là font de la télé pour leur ego. D’ailleurs, c’est toute la société qui est comme ça. Tous les interdits au nom de l’écologie et de la santé. Moi, je les emmerde. Je continue à bouffer salé et sucré.

Dans le livre, vous parlez aussi beaucoup de votre mère.

C’est essentiel. Elle est présente, mais différemment. Dans mon livre, j’explique que lorsque les gens s’en vont, ils ne s’en vont pas tout à fait. Je sens sa présence autour de moi. Elle me souffle le bon ou le mauvais chemin. C’est rassurant.

Quelles sont vos envies aujourd’hui ?