Prix du mazout en baisse et vague de froid qui s’abat sur le Belgique: «Les commandes sont soutenues depuis vendredi»

Le prix du mazout de chauffage repart à la hausse: «Le réflexe des toutes petites livraisons n’est pas le bon» Mauvaise nouvelle si vous vous chauffez au mazout : le prix de celui-ci augmente légèrement ce mardi avec une hausse de 1,5 cent. Faut-il s’inquiéter alors que les températures hivernales risquent de booster les commandes ?

Belga

Par Laurence Piret Journaliste à la rédaction Générale

Le gasoil de chauffage passera donc ce mardi à 1,015 € le litre pour une commande inférieure à 2.000 litres, et à 0,98 € pour une commande dépassant ce seuil.

Une hausse de prix qui intervient alors que le prix du baril sur le marché mondial continue lentement de baisser.

« On est actuellement à environ 75 dollars le baril, ce qui fait baisser le prix des essences », souligne Olivier Neirynck, pour la Brafco. « Par contre, les prix du gasoil de chauffage ne diminuent pas parce que la demande va être forte, plus importante que les semaines précédentes au vu des températures actuelles et cela tend un peu le marché ».

Alors, face à cette légère hausse, vaut-il mieux passer commande ou patienter ? « Tout dépend de votre besoin. Si vous ne pouvez pas attendre, je dirais de passer commande au plus vite. Et le jeu des toutes petites commandes actuellement n’est pas le bon réflexe car cela signifiera que le livreur devra revenir dans 2 ou 3 mois, et on ne connaît pas du tout les prix qui seront alors pratiqués. On a assisté à des montagnes russes et on n’est pas à l’abri d’autres sursauts du marché », estime encore Olivier Neirynck. « La différence aujourd’hui, sur une commande de 500 litres n’est pas suffisante et je dirais plutôt de jouer la prudence et de passer commande pour une grosse livraison. Par contre, si on peut attendre les mois de mars ou avril, quand les températures permettront de baisser un peu le thermostat, alors ça ne sert à rien d’appeler son livreur aujourd’hui ».