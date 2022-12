La chaîne de magasin va ajouter dans ses rayons de nouveaux produits qui pourraient bien vous surprendre: la plupart des prix varieront entre 4 et 25 euros, «c’est maintenant la chose la plus normale au monde»

La chaîne néerlandaise de magasins ne s’attend pas à ce que cette décision suscite une grande controverse. « Le plaisir sexuel fait partie intégrante du sentiment de beauté et de santé », estime la chaîne auprès du Nieuwsblad. « Nous voyons cela comme quelque chose de très ordinaire. C’est maintenant la chose la plus normale au monde ».

Bien que la chaîne disposait déjà d’une série de produits comme du lubrifiant ou des coffrets cadeaux érotiques, la chaîne ne disposait pas encore de sextoys. Ceux-ci seront désormais disposés parmi les produits maquillages et autres produits du rayon « Beauté et Santé ».

Pour les plus discrets, les produits seront commandables en ligne. La plupart des prix varieront entre 4 et 25 euros, à l’exception des vibromasseurs à pression d’air qui seront un peu plus chers.