Le PCS de Châtelet relance son opération «Hiver solidaire»: une boisson chaude offerte devant la Maison de la Cohésion Sociale

Face à un contexte de plus en plus difficile pour les personnes précarisées ou en difficulté, le Plan de Cohésion Sociale de Châtelet et les éducateurs du SIS (Service Insertion Sociale) de l’AMO Visa Jeunes organisent une distribution de boissons chaudes tous les mardis de 10h30 à 13h jusqu’au 31 janvier 2023 devant la Maison de la Cohésion Sociale de Châtelet (14 rue de la Montagne à Châtelet).

Bien plus qu’une boisson chaude

Cette opération est bien plus qu’une simple distribution de boissons chaudes, elle permet notamment aux éducateurs du SIS d’être à l’écoute des publics précarisés et d’offrir un petit moment de chaleur lors des mois les plus froids.