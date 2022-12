Environ 40% des employeurs accordent des congés supplémentaires en plus des congés légaux

Six pour cent d’entre eux accordent même des congés illimités. Une manière pour les patrons d’attirer et de conserver des talents, semble-t-il.

Dans le top trois des absences supplémentaires accordées aux employés, on retrouve le congé pour se rendre à un événement local (13,1%), le congé pour la rentrée scolaire (13,1%) et le congé supplémentaire pour les travailleurs âgés (10,7%).

L’utilisation ciblée des congés peut être une manière d’attirer et de fidéliser des collaborateurs dans la guerre des talents, analyse Bernd Carette, senior manager Liantis Consult. De plus en plus d’entreprises utilisent les jours de congé comme une forme de rémunération flexible dans leur plan cafétéria (package salarial flexible). «Concrètement, cela signifie qu’un employeur offre à ses collaborateurs la possibilité d’échanger une partie de leur salaire ou de leur prime de fin d’année contre des jours de congé supplémentaires, en plus des jours de vacances auxquels ils ont déjà droit en vertu de leur contrat de travail. Les collaborateurs disposent ainsi d’une certaine liberté de choix», ponctue-t-il.