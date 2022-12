Cristiano Ronaldo dévoile une étrange formule sur ses réseaux sociaux (photo)

Battu 1-0 par le Maroc samedi en quarts de finale de la Coupe du monde, le Portugal a vu ses rêves de titre mondial s’envoler au coup de sifflet final, tout comme sa star Cristiano Ronaldo. Celui-ci s’était exprimé pour la première fois dimanche depuis cette élimination.

« Remporter une Coupe du monde avec le Portugal était le plus grand et le plus ambitieux rêve de ma carrière », avait confié le joueur de 37 ans sur son compte Instagram. « Je me suis battu pour ça. Je me suis battu pour ce rêve. En 16 ans, les 5 fois où j’ai participé à des Coupes du monde, toujours aux côtés de grands joueurs et soutenu par des millions de Portugais, j’ai tout donné. J’ai tout donné sur le terrain. Je n’ai jamais tourné le dos au combat et je n’ai jamais renoncé à ce rêve. Malheureusement, le rêve a pris fin ».

Ce lundi soir, il a publié un nouveau message, bien plus étrange. « Trois aspects de la réalité : douleur, incertitude et travail constant ». Une sorte de formule de la part d’un joueur sans club depuis son départ de Manchester United et au centre de certaines polémiques.