Soupçons de corruption au Parlement européen: une confédération syndicale réfute être «sous influence» du Qatar

Le secrétaire général de la CSI, l’Italien Luca Visentini, qui s’était rendu récemment en visite au Qatar, compte parmi les six personnes interpellées vendredi à Bruxelles dans une enquête ciblant d’importants versements d’argent du pays organisateur du Mondial-2022 de football pour influencer la politique européenne.

En revanche quatre des six interpellés --dont l’eurodéputée grecque Eva Kaili-- ont été écroués après leur inculpation pour «appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d’argent et corruption». La justice belge doit statuer mercredi sur une possible prolongation de leur détention provisoire.

Mardi, Luca Visentini s’est dit «heureux» d’avoir été libéré après un interrogatoire au cours duquel il a pu «répondre à toutes les questions».

Selon une source judiciaire belge, il a été libéré «sous conditions» par le juge Michel Claise, ce qui signifie qu’il a lui aussi été inculpé.

«Je suis innocent, je n’ai aucun acte répréhensible», a affirmé le responsable italien de 53 ans, cité dans le communiqué de la CSI. «Toute forme de corruption est totalement inacceptable et je suis absolument engagé dans la lutte contre la corruption».