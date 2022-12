Recalé au contrôle technique, Frédéric est complètement perdu après le conseil de son garagiste: «J’ai 3 mois de délai pour représenter mon véhicule…»

Redouté par de nombreux automobilistes, Frédéric n’est pas près d’oublier celui qu’il vient de passer il y a quelques jours. « Ma voiture pollue trop, le CO est trop élevé », confie-t-il au micro de RTL Info. « J’ai été recalé par rapport au filtre à particules. J’ai 3 mois de délai pour représenter mon véhicule ». Roulant que pour ses loisirs et aller au travail, le Liernusien était très étonné de voir son véhicule être recalé pour ce motif. « Je roule pépère », poursuit-il. « Je fais attention à la consommation de ma voiture mais finalement je suis recalé au contrôle technique à cause du CO ».

Désemparé, Frédéric a décidé de se tourner vers son garagiste, à la recherche de bons conseils. « Il m’a conseillé de rouler à plus ou moins 40 km à plus de 3.000 tours pour désencrasser le filtre », s’étonne-t-il. « J’ai été très étonné par cette proposition. Je vais devoir rouler à haut régime, et donc consommer plus. Je trouve ça aberrant ». Pourquoi lui avoir conseillé cette solution ? Est-ce vraiment fiable ?