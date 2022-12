Le chauffard qui a rendu Lucas Fortuna tétraplégique, à Verviers, écope d’une peine très légère

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 13 avril 2019, quatre jeunes gens quittent le terrain de hockey de Heusy en voiture, après avoir bien picolé tout l’après-midi. Il est 21h30, quand ils quittent la buvette. Quelques centaines de mètres plus loin, c’est le drame. Rue Jean Gôme, la voiture conduite par Gary (27 ans à l’époque) rate un virage, fait un tonneau, et finit sur le flanc dans une prairie en contrebas. Si trois occupants, dont le conducteur, parviennent à s’extirper par les vitres des portières, un quatrième, Lucas Fortuna, reste lui coincé dans la carcasse. Il survivra cependant à ce crash, mais avec des conséquences dramatiques pour lui, car il en restera tétraplégique.

Pendant ce temps, Gary téléphone bien au 101, mais en précisant qu’il n’est pas le conducteur, mais un simple témoin, et qu’il n’y a pas de blessé, simplement un passager à désincarcérer. Puis il téléphone à sa mère qui arrive très vite sur place, pour qu’elle se déclare être la conductrice, ce qu’elle fait. Ils ont de bonnes raisons pour ça : Gary n’a ni permis, ni assurance, et est en outre en état d’ivresse. C’est d’ailleurs elle qui téléphone au 101 pour dire qu’il y a un blessé grave, 20 minutes après le crash. Ensuite, il disparaît dans la nature. Deux jours plus tard, leur ruse est cependant éventée.

Trois ans et demi plus tard, Gary et sa mère ont dû répondre de leurs actes devant le tribunal correctionnel. Lui était poursuivi pour une kyrielle de préventions : non-assistance à personne en danger, défaut de permis et d’assurance, vitesse excessive, état d’ivresse, délit de fuite, coups et blessures à ses passagers. S’il roule depuis six ans sans permis dans une voiture offerte par sa mère pour ses 18 ans, c’est par fainéantise avait-il admis devant le tribunal, en prétendant que ses parents n’étaient pas au courant. Pour l’assurance dont il ne s’est jamais inquiété, il pensait que sa mère continuait à payer la prime. Quant à l’accident et ce qu’il s’en est suivi, il a agi dans la panique.