Soupçons de corruption au Parlement européen: Marc Tarabella suspendu par le groupe socialiste le temps de l’enquête

«La question de savoir s’il sera réintégré dépend de l’enquête. Nous prendrons une décision avec le groupe le moment venu», a déclaré mardi la présidente de ce groupe, l’Espagnole Iratxe Garcia Perez, lors d’une conférence de presse à Strasbourg.

L’ex-ministre wallon et bourgmestre d’Anthisnes, dont le nom est cité dans l’enquête et qui assure n’avoir rien à cacher et collaborer avec la justice, doit aussi être entendu ce mardi par la commission de vigilance du Parti socialiste.