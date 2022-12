Les calendriers de collecte 2023 tant attendus seront distribués à partir de lundi prochain

On retrouve également en fin de calendrier un visuel pour la campagne des dépôts sauvages au pied des bulles à verres.

Les citoyens peuvent retrouver les calendriers sur le site internet Hygea via le lien suivant : https ://bit.ly/3F3ryhz.

Pour rappel

Les collectes en porte-à-porte commencent à 5h30. Les citoyens peuvent sortir leurs sacs la veille à partir de 18h.

En cas de travaux sur la voirie, les citoyens doivent se référer aux consignes de la commune.

Il faut faire en sorte que les sacs de déchets ménagers, les sacs PMC et les papiers-cartons soient séparés, bien visibles et accessibles. Les déchets doivent se trouver en bord de voirie et ne pas gêner le passage. Ne placez pas vos sacs en hauteur, cela complique le travail des collecteurs.