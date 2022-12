Eden Hazard et Romelu Lukaku bientôt coéquipiers? L’Inter serait intéressé par l’ancien capitaine des Diables!

Eden Hazard pourrait bien devenir le coéquipier de Romelu Lukaku ! Selon les informations de Sky Italia, l’Inter Milan serait intéressé par l’idée de relancer l’ancien capitaine des Diables rouges.

En grosse difficulté au Real Madrid, où il n’entre plus dans les plans de Carlo Ancelotti, Hazard, qui vient de prendre sa retraite internationale, sera en fin de contrat au mois de juin prochain et pourra donc s’engager gratuitement dans le club de son choix. Et le Real pourrait même accepter de le vendre à bon prix dès cet hiver, afin de se séparer de son salaire conséquent.

Mais Sky Sports précise que pour rejoindre Romelu Lukaku à l’Inter, Eden Hazard devra accepter de réduire considérablement son salaire. Affaire à suivre donc, alors que le Brainois suscite également de l’intérêt en MLS.