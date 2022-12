«Les carnets de Julie»: Julie Andrieu fête Noël sur France 3 Pour ses « Carnets » de décembre, la gourmande animatrice nous propose d’assister aux préparations d’un repas de Noël dans un lieu d’exception. FTV

Par Bernard Alès

Julie Andrieu pouvait difficilement faire meilleur choix que ce somptueux château pour célébrer les fêtes. Situé à 50 km de Paris, Vaux-le-Vicomte est le plus grand monument privé de France. Il accueille plus de 300000 visiteurs chaque année et emploie plus de 85 personnes. Fermé l’hiver, mais ouvert pour les fêtes jusqu’au 3 janvier, il illumine sa façade tous les soirs. Un spectacle magique ! L’architecture de cet édifice et des jardins qui l’entourent est si réussie que lorsque celui qui l’avait fait construire, le surintendant des Finances Nicolas Fouquet, le fit visiter à Louis XIV, lors d’une somptueuse fête, ce dernier, jaloux devant tant de splendeur, l’envoya au cachot, où il passa la fin de ses jours ! Le roi fit aussi mettre l’édifice sous scellés pendant dix ans, et fera appel à ceux qui l’ont bâti pour construire le château de Versailles, celui de Vaux-le-Vicomte servant alors de modèle.

Le choix de Julie Andrieu est d’autant plus judicieux que, depuis la Renaissance, le château jouit d’une grande tradition gastronomique. Au sous-sol, visite de la vaste cuisine d’époque et de sa collection de cuivres. Déjà, nous sommes dans la préparation de ce repas de fête, et comme toujours, l’animatrice ne rechigne pas à enfiler son tablier et à s’attaquer à un rôti de chapon au beurre de noisette. Echanges passionnés avec le chef ! Avant de s’atteler à la préparation d’un pâté d’anguilles, une recette de Jean de La Fontaine extraite des « Contes licencieux ».

Jean de La Fontaine aux fourneaux Le poète était un habitué des lieux, c’est pourquoi aujourd’hui, quatre cents ans après sa naissance, les propriétaires du château ont décidé de lui rendre hommage en illustrant ses célèbres fables. Et l’on découvre un décor absolument féerique en musique, avec éclairs dans le ciel, incrustations sur les murs et au plafond concrétisées par cinq vidéoprojecteurs. On retrouve ainsi les fables mises en scène dans les salons d’apparat, la bibliothèque… Un décor extraordinaire et magique à chaque regard.

« C’est onirique ! » s’exclame Julie, qui, plus loin, reste interdite devant un magnifique ours blanc mesurant, lorsqu’il se dresse, 3,40 m, illustration de la fable « L’ours et l’amateur des jardins ». Eric Naudin, le décorateur, nous apprend qu’une bagatelle de 12000 objets de décoration sont répartis dans tout le château. Après quoi l’on retrouve la créatrice des « Carnets » au volant de sa célèbre voiture rouge. Direction Tôtes, en Normandie, où l’on visite l’atelier dans lequel sont confectionnées la plupart des peluches qui animent les vitrines des grands magasins à Noël. On apprend ainsi que toute cette magie est dessinée, puis fabriquée à la main.