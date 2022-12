Dr Cath au bout du monde avec Ludovic Daxhelet sur RTL-TVI: «J’ai été la vétérinaire d’Alexandre Bouglione»

La plus célèbre des vétos et l’aventurier de RTL-TVI reviennent avec une émission qui donne envie de vacances. Direction le Zimbabwe pour ce premier numéro.

C’est la continuité du programme pour lequel Ludo et moi étions partis en Islande, dans l’objectif d’une conscientisation à la préservation des animaux. Avec un plus, celui de découvrir d’autres espèces au bout du monde.

Vous y avez approché des animaux que vous n’avez pas l’habitude de soigner…

Détrompez-vous ! J’ai été la vétérinaire d’Alexandre Bouglione, donc j’ai été en contact très rapproché avec son lion, ses tigres, sa panthère. Et j’en ai eu des frayeurs !

Ah ! Racontez-nous !

Il y a eu la fois où je devais soigner un tigre. Je l’endors, on l’enferme dans la cage, on s’assure qu’il est bien sonné, j’y entre, et à ce moment-là, il se relève. Le dresseur, par réflexe, ferme la cage, je me retrouve enfermée. J’ai eu la trouille de ma vie ! Il y a eu aussi une éléphante qui fouillait dans mon sac. Pas contente que je ne l’y autorise pas, elle m’a attrapée avec sa trompe et m’a soulevée à 2,50m, elle ne me lâchait plus…

Et dans ce voyage, des anecdotes ?

J’ai retrouvé ces animaux dans leur milieu, zen, à une distance de cinq mètres. Cela a été une reconnexion avec la nature. De voir les rhinocéros blancs et se dire qu’il n’en reste presque plus, qu’à cause des hommes, du braconnage, ils disparaîtront un jour, c’est effrayant et déchirant.

Cette émission, c’est un peu « Rendez-vous en terre inconnue », il y a des rencontres et on y goûte la cuisine locale. Vous avez aimé ?

Alors, les chenilles, cela a été un peu compliqué, c’est pas mauvais, il faut passer au-dessus de la structure en bouche. Moi, c’est surtout la bière locale qui m’a donné envie de vomir. Cela a déclenché un de ces fous rires avec Ludo.

Avec Ludovic, vous êtes très complices, vous êtes tous les deux hypersensibles, non ?

Oh là, j’ai eu une émotion énorme avec les girafes. Elles sont venues boire devant nous, s’abaisser avec grâce, on voyait le miroir de leurs pattes sur le lac, ça m’a retournée. Je n’arrive pas à l’expliquer, j’ai trouvé cela d’une beauté… Un cadeau de la nature.