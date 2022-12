Mondiaux de natation en petit bassin: Valentine Dumont n’a pas réussi à se qualifier pour la finale du 400m

Valentine Dumont a terminé à la 6e place de la quatrième et dernière série du 400 mètres des Mondiaux de natation en petit bassin (25m) de Melbourne, mardi en Australie. La Belge, avec le 12e temps global sur les 31 engagées, ne dispute pas la finale de la distance.

L’ondine namuroise, engagée à la ligne d’eau N.6, a signé le temps de 4 : 07.37, elle qui possède le record de Belgique de la distance en 4 : 00.05, réalisé en novembre 2020 à Budapest. Valentine Dumont avait pris la 20e place aux Mondiaux 2021 à Abou Dhabi. La Néo-Zélandaise Erika Fairweather a signé le meilleur chrono en 3 : 58.27.

La Belge de 22 ans disputera aussi le 100m libre mercredi et le 200m libre dimanche.

Deux autres nageuses belges sont engagées aux antipodes. La Bastognarde Florine Gaspard, 20 ans, nagera le 100m brasse mercredi. Elle et l’Anversoise Fleur Vermeiren disputeront encore le 50m brasse samedi.

Elles étaient cinq à pouvoir théoriquement disputer ces Mondiaux en petit bassin. Roos Vanootterdijk (sur 100m 4 nages), la jeune pépite de la natation belge, 17 ans, a renoncé au déplacement et Alisée Pisane, 19 ans, détentrice du record de Belgique sur 800m et 1.500m a déclaré forfait pour une blessure à l’épaule. Il y a un an, Dumont et Gaspard étaient présentes à Abou Dhabi lors de la précédente édition.

La FRBN, la fédération belge de natation, avait indiqué il y a moins d’un mois que, à la suite d’une décision de la Cour belge d’arbitrage du sport (CBAS), saisie par Fleur Vermeiren, les critères de sélection de la Fédération internationale (FINA) étaient d’application. Et ce car la FRBN avait dévoilé tardivement ses propres critères, plus stricts. Cette décision étant intervenue tardivement, Roos Vanotterdijk n’a pas inscrit l’événement à son programme.