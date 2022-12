«Love Addict»: le film de transition pour Kev Adams

A 31 ans, Kev Adams ne peut plus jouer les ados attardés depuis un petit moment, lui qui jouait encore Boulard, le cancre condamné à vie au lycée, en 2015. La comédie romantique « Love Addict » a été, si l’on peut dire, un film de transition : il y joue un tombeur en série, à qui sa boulimie de séduction cause des problèmes dans son travail. Un petit film plutôt sympa, avec aussi une adorable Mélanie Bernier, qui n’a pourtant pas trouvé son public à sa sortie, il y a quatre ans.

Plus étrange, plus cash, et surtout plus proche de celui qu’il est aujourd’hui à 30 ans », annonce le site de la salle. En France, toutes les dates sont sold out jusqu’en février.