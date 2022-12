La Ville de Charleroi budgétise 75.000 euros en 2023 pour un… écran LED: «Ça nous permettra de réaliser des économies»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avant le conseil communal du lundi 19 décembre, les élus carolos sont en train d’éplucher les recettes et les paiements prévus. Et certains d’entre eux ont été étonnés de voir 75.000 euros pour un écran LED, surtout quand on connaît la situation financière délicate de la Ville de Charleroi, avec une aide de près de 100 millions d’euros de la Région pour boucler le budget. Si on convertit ces 75.000 euros en anciens francs, cela représente tout de même trois millions d’anciens francs…