Deux enfants intoxiqués au CO à Forest: voici les recommandations des pompiers pour éviter ces accidents

Ce mardi matin vers 10h30 une demande d’ambulance est faite pour deux enfants, de 5 et 10 ans, souffrant de nausées et de maux de tête. Lors du questionnement d’usage il s’avère qu’il peut s’agir d’un empoisonnement au monoxyde de carbone et l’opérateur décide de diligenter les secours médicaux et pompiers adéquats sur place à Forest, avenue Victor Rousseau.

Les deux enfants ont été évacués vers l’hôpital, leur état n’était, heureusement, pas du tout inquiétant.