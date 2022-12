Il n’y aura de pas de Noël cette année pour Ollie et Jaeden, les deux petits garçons doivent se priver de cadeaux pour sauver un membre de leur famille: «Ce n’est pas une bonne nouvelle, c’est une tumeur osseuse»

Devant récemment subir une amputation de la patte ainsi qu’une chimiothérapie, Buddy a coûté pas moins de 8.000 £ en frais vétérinaires à Joely Eaton, jeune maman de 29 ans. Présent depuis de nombreuses années au sein de la famille, le Staffordshire Bull Terrier est considéré comme un véritable membre à part entière. Mais il y a quelques mois, une terrible nouvelle venait frapper la famille, rapporte le tabloïd The Mirror. « Le vétérinaire m’a dit que le pire scénario pouvait être une tumeur osseuse, mais bien sûr, je ne pensais pas que c’était le cas », raconte Joely. « Puis il m’a appelée alors que je m’apprêtais à récupérer les garçons à l’école et m’a simplement dit : « Ce n’est pas une bonne nouvelle, c’est une tumeur osseuse ». Il ne l’a même pas sorti de la sédation, il m’a demandé si je voulais l’euthanasier maintenant et m’a dit que, sinon, j’aurais environ deux semaines avec lui. « J’ai dit ’non’. Les garçons ne pouvaient pas venir avec moi pour déposer le chien et ne pas le reprendre. Je lui ai dit que je viendrais et que je le ramènerais à la maison ».

« Tant qu’il est avec nous, je m’en fiche » Très vite, les spécialistes recommandent pour Buddy une opération coûteuse pour amputer sa patte ainsi que six séances de chimiothérapie épuisantes. De quoi faire élever les factures à une somme de 8.000 £. Et malgré ces dépenses, Buddy ne pourrait vivre que 18 mois de plus. « Je leur ai juste dit de le faire, je m’en fiche », poursuit Joelly. « Tant qu’il est avec nous, je m’en fiche. J’ai juste dit aux garçons que Noël ne sera pas aussi bon que les autres années ».