Chat maltraité à la Coupe du monde: attaquée en justice, la sélection brésilienne pourrait le payer très cher!

La polémique se poursuit après qu’un attaché de presse de la sélection brésilienne ait expulsé un chat, sans pitié, lors d’une conférence de presse de Vinicius à la Coupe du monde.

La scène, qui s’est déroulée jeudi dernier à la veille de l’élimination du Brésil contre la Croatie n’avait pas manqué de choquer les journalistes présents dans la salle, mais également les réseaux sociaux, où de nombreuses personnes s’étaient indignées face au geste de l’attaché de presse brésilien.

Et le Forum National de protection et de défense animales, un collectif d’association de défense animal brésilien, est passé à l’action et a porté plainte contre la fédération brésilienne de football en justice, et réclame la somme de 178.000 euros, qui serait reversée directement à l’association. Ce geste pourrait donc bien coûter très cher à la Seleçao.