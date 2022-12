Athlétisme: les 15 épreuves Diamond League du Mémorial Van Damme dévoilées

La Fédération internationale d’athlétisme (World Athletics) a dévoilé ce mardi les épreuves « Diamond League » de chacun des 15 meetings du calendrier 2023 qui démarrera le 5 mai à Doha pour s’achever les 16 et 17 septembre avec la finale à Eugene.

Placé en avant-dernière position, le vendredi 8 septembre, le Mémorial Van Damme proposera, parmi ses épreuves phares, côté masculin, le 100 m, où on pourrait retrouver le champion olympique, l’Italien, Marcell Jacobs, face au champion du monde, l’Américain Fred Kerley dans un duel qui pourrait être arbitré par un autre sprinter US, à savoir Noah Lyles, mais aussi le 1.500 m avec le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, la perche, où on reverra à l’œuvre le Suédois Mondo Duplantis (accompagné de son nouveau compagnon d’entraînement Ben Broeders) et, côté féminin, le 400 m haies, dominé par l’Américaine Sydney McLaughlin et la Néerlandaise Femke Bol, et la hauteur, où Nafi Thiam pourra se mesurer aux Ukrainiennes Yaroslava Mahuchikh et Irina Gerashchenko et peut-être la Russe Mariya Lasitskene si elle ses compatriotes sont réadmis sur le circuit.

Outre la double championne olympique de l’heptathlon, les Belges pourraient également se retrouver sur 400 m (un Tornado et Cynthia Bolingo) et sur 1.500 m (Ismaël Debjani ou Ruben Verheyden et Elise Vanderelst) tant chez les hommes que chez les femmes et sur 800 m hommes (Eliott Crestan).

Les épreuves Diamond League du Mémorial 2023

Hommes : 100 m, 400 m, 800 m, 1.500 m/mile, 110 m haies, perche, triple saut.

Femmes : 200 m, 400 m, 1.500 m/mile, 3.000 m/5.000 m, 400 m haies, hauteur, poids, javelot.