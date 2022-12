Aider les sans-abris dans la capitale: deal inédit à 20 millions entre Bruxelles et le fédéral

«Pour la première fois, le fédéral reconnaît la situation particulière de notre Région», se réjouit Rudi Vervoort (PS), ministre-président bruxellois. «Ce deal remet un peu de justice. Il est logique que le fédéral reconnaisse que nous faisons plus que notre part.»

Cela fait longtemps que la Région bruxelloise alerte le fédéral sur les coûts de la crise de l’accueil des demandeurs de protection internationale. L’année 2022 restera dans les esprits comme celle où un nombre record d’Afghans, Syriens et autres Burundais ont débarqué dans la capitale pour demander l’asile avec des chiffres pas vus depuis 2015. Sans compter les 60.000 réfugiés ukrainiens dont on estime qu’environ 20% ont élu domicile à Bruxelles.

600 nouvelles places

Selon la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V), la convention prévoit le financement par son département de 1.200 places dans les centres d’accueil pour sans-abri bruxellois. L’objectif est de fournir un hébergement d’urgence aux demandeurs d’asile enregistrés, en attendant une place dans le réseau d’accueil de Fedasil. Il s’agit de 600 places existantes et de 600 nouvelles places, dont 300 déjà créées, principalement dans les centres pour sans-abri «Poincaré» et d’Etterbeek.