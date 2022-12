«Art» revient au Wolubilis: «Le propos est tellement universel et bien écrit que la pièce est devenue un classique»

Comme le dit l’expression, « jamais deux sans trois ». Après 1998 et 2008, Bernard Cogniaux, Pierre Dherte et Alain Leempoel retrouvent avec joie leur personnage pour débattre d’art et d’amitié.

La pièce de théâtre « Art » de Yasmina Reza revient au Wolubilis avec la même distribution mais cette fois-ci, c’est Alain Leempoel, assisté d’Isabelle Paternotte, en charge de la mise en scène. « Avant le Covid, on nous a proposé de reprendre le spectacle. Quand on a relu la pièce ensemble, on s’est retrouvé 15 ans en arrière. Ensuite, on a connu deux ans d’arrêt à cause du coronavirus. Entre-temps, le metteur en scène Adrian Brine est décédé. On trouvait que ça n’avait aucun sens de demander à quelqu’un d’extérieur de reprendre le flambeau alors qu’on connaît cette pièce qu’on a jouée plus de 200 fois », explique Alain Leempoel.