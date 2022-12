Angèle et alt-J à l’affiche du Core Festival, dans le parc d’Osseghem à Bruxelles

Le Core Festival se déroulera les samedi 27 et dimanche 28 mai 2023 au parc d’Osseghem à Bruxelles. L’événement offrira une fois de plus une immersion totale de musique, de nature et d’art.

Angèle, la princesse bruxelloise de la pop, se produira le premier jour. Le groupe soul NxWorries composé d’Anderson.Paak et Knxledge, le duo belge Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, The Blessed Madonna, Romy, HAAi et DOMi & JD Beck seront également présents samedi sur la scène située à deux pas de l’Atomium.